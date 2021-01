Yanina Latorre cuestionó a quienes la criticaron y ahora le piden información sobre la vacuna: "Manga de burros"

Tras la vacuna contra el coronavirus que recibió su madre, Dora Caamaño, Yanina Latorre volvió a contraatacar en medio de sus vacaciones a aquellas personas que la cuestionaron y hoy le piden el link de la vacuna.

"¿Cómo anda el avispero? ¿Más relax? Después les doy news, para los pelotudos que inventan, que mandé a todos a cagar a los que me llamaron para hacer notas”, denunció Latorre en sus historias de Instagram.

“Tanta desinformación. Se duplicó el temita de las vacunas”, aclaró la panelista de "LAM".

Y le contestó a quienes la cuestionaron: “Ahora te vacunan en hospitales públicos, plazas, sin cita, solamente con un ID, no importa de dónde. Después les subo todo, manga de burros”.

“Además la cantidad de pelotuditos que me estuvieron criticando en tele y las redes y ahora me escriben pidiéndome el link de la vacuna, obvio no se los doy”, finalizó Yanina.

Hace unos días, Latorre explicó por qué decidió vacunar a su madre en Miami y que hizo el trámite sin ningún privilegio: "Hice esto porque es legal, como lo hizo Ana Rosenfeld, que es abogada y no es tonta. Rosenfeld me llamó para ver si estaba preocupada por algo y me dijo como abogada que es legal. Esto es primer mundo, acá te respetan. El turno sí es difícil, estuve 5 horas en la computadora para conseguirlo. No tengo ningún contacto, fue una amiga mía que vive acá y me dio el consejo. Una amiga me pasó el dato, no tengo contacto".

