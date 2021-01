Yanina Latorre contó que su madre se vacunará contra el coronavirus en Estados Unidos

La panelista contó que su mamá, Dora, se aplicará la Pfizer. "El dato me lo pasó una amiga mía que vive en Miami", precisó.

Yanina Latorre reveló hace unas horas que su mamá, Dora Caamaño, recibirá la vacuna contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos.

En medio de sus vacaciones en el exterior, la panelista de "Los ángeles de la mañana", El Trece, contó cómo es el proceso para vacunarse contra el COVID-19 en ese lugar.

“Están dando la de Pfyzer, le acabo de sacar un turno a Dora, me llevó a mamá vacunada a Buenos Aires, ¿no es genial?”, comentó Latorre en sus historias de Instagram mientras disfrutaba de la arena y el sol.

Y agregó: “Amores, tengo muchas preguntas de las vacunas, el dato me lo pasó una amiga mía que vive en Miami, que la mamá de otra argentina que no es residente y vino de vacaciones, se vacunó".

"Al parecer, no lo quiero asegurar por si después cambia algo o surge algún problema, yo tengo turno el 8, hasta que no esté mamá ahí vacunada, no lo creo, voy a grabar todo, hacer historias, todo”, siguió Yanina.

"Al parecer, para mayores de 65 años que estén en Miami, aunque no sean residentes, te la dan”, explicaba la panelista.