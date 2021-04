Yanina Latorre contó que Diego le hizo una escena de celos y lo tildó de psicópata

Yanina Latorre no tiene problemas a la hora de hablar de su vida sentimental. Aunque intenta reservar algunos aspecto más íntimos de su relación con Diego Latorre, la panelista de Los ángeles de la mañana suele hacer catarsis en televisión de su vínculo con el ex futbolista.

En el programa de Ángel de Brito, mientras estaban contando que la crisis entre el Polaco y Barby Silenzy se habría desatado por un supuesto tercero en discordia, el debate derivó en una anécdota que detalló la "angelita" sobre el padre de sus hijos.

El conductor mencionó que el cantante de cumbia es muy celoso y le preguntó a su compañera si Diego también era así. "Él no es tanto como El Polaco, pobrecito. Pero yo estoy segura de que si Diego me encuentra un mensaje con, no sé, el camarógrafo, que me dice 'estás linda', y yo le dijo 'gracias', viene a mi casa la policía, Inteligencia y yo estoy inmolada en el Obelisco”, sostuvo la rubia.

Pero eso no fue todo. Yanina también recordó que el ex futbolista llegó a pensar que ella lo engañaba con otro hombre. "Pensaba que tenías una amante y cada vez que salías de LAM llamaba para preguntar dónde estabas. Así de controlador”, confirmó Ángel, lo que le dio el pie a la panelista a narrar una anécdota.

"Yo cuando era joven estábamos en New York, y hay una cosa buena con Diego que es cuando viajamos, porque lo amo y es como que me reencuentro con él. Es pasional”, comenzó diciendo Yanina. “Igual él como buen psicópata está contento porque me tiene toda para él”, acotó, al calificar cómo es la personalidad de su pareja en la intimidad.

“Hubo un problema que uno se enfermó y era la final de un partido que a él no le tocaba y lo llamaron para que vaya a Alemania. Yo me quedaba sola y él, pecaminoso, pensó 'esta atorranta agarra la noche'. Le avisaron eso a las dos de la tarde y a las ocho salía el avión. De repente dejó de hablarme”, continuó narrando la panelista.

“'¿Estás contenta, no?', me decía. Y hacía dos horas que me había enterado. Ponele que tenga un amante, ¡en dos horas no llega a New York! Le hice el bolso y no me despidió, no me hablaba y en el lobby del hotel miraba para todos lados para ver si aparecía el tipo”, completó Yanina.

En el piso todos estaban que no podían creer lo que la rubia estaba contando. La "angelita" precisó que, con el correr de los años, la relación cambió y cree que hoy no reaccionaría de una manera tan contemplativa. "Si me hace eso ahora, lo insulto y lo bloqueo”, remató.