Yanina Latorre confirmó su separación de Diego: "No sé si es definitivo"

Yanina Latorre confirmó en “LAM”, El Trece, ciclo en el que es panelista que terminó su relación con su marido Diego. En una mano a mano con Ángel de Brito la rubia admitió que está separada y que no tuvo que ver con el último escándalo: la aparición de una chica trans que aseguró haber mantenido un affaire con el ex deportista.

Yanina contó que ya "no están viviendo juntos", él está en Pilar y ella en Villa Urquiza, y que la ruptura fue en "buenos términos".

“Quise tomarme un tiempo”, admitió Yanina y agregó: “No sé si es definitivo o no. Es un por ahora y yo estoy muy bien”, aunque estaba visiblemente afectada.

“Desde que empezó el año quise estar sola. Lo iba a estirar hasta febrero pero toda esta campaña de difamación ya aguantaba más”, reconoció la panelista. “No me molestan ni el sexo ni los cuernos ni la infidelidad”, sumó.

“Nos llevamos bien no hay puteadas, no hay reproches. Él es el que más le costó y el que más insistió para no separarnos”, reveló. “Al principio él no lo aceptó, estaba enojado y supongo que se sintió abandonado. Yo lo amo pero quiero estar sola, creo que tengo el derecho”, concluyó.