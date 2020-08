Yanina Latorre apuntó contra Moria Casán por su actitud en el "Cantando 2020": "Si no te gusta, no agarres el laburo"

Tras un cruce con Laurita Fernández, la "One" amenazó en vivo con renunciar al reality del Trece y las repercusiones no tardaron en llegar a las redes, incluso de la picante mujer de Diego Latorre.

Moria Casán y Laurita Fernández tuvieron un cruce que al principio parecía normal en pleno “Cantando 2020”, pero fue escalando rápidamente. La jurado del ciclo reclamó no ver una de las performance como quería, la co conductora la interrumpió y le señaló como poder hacerlo y ella, fiel a su lengua filosa, criticó su papel en el programa.

"A propósito de meterme, estoy viendo que la señorita coconductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos, querido (le dijo a Ángel de Brito)", afirmó la jurado. Laurita no se quedó callada y retrucó: "A mí me gustaría que des la devolución, Moria, por favor".

Entonces, Mo replicó enojada: "Vos estás para coconducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante, tranquila, dejalo hablar un poco al conductor, mi amor".

LEER TAMBIÉN: Moria, con un pie fuera del "Cantando": "¡Si no me respetan me voy! ¡voy a hablar con mi abogado!"

Al parecer, Moria no está muy cómoda con su papel en el programa, ella quiere más protagonismo u otro tipo de rol, pero Laurita no hizo más que recordarle su tarea, y esto no le gustó nada a la diva que ya puso a la rubia entre ceja y ceja.

Esta disconformidad habría terminado en una catarata de audios de WhatsApp que llegaron al Marcelo Tinelli, ya que Moria se paró, se fue el piso y generó hasta rumores de una posible renuncia.

Este intercambio generó muchas críticas y hasta una “grieta” en las redes, entre las que se sumó Yanina Latorre, que no dudó en tomar partido por la conductora.

La panelista de “Los ángeles de la mañana”, El Trece, se sumó a la críticas en las redes a la “One” por su actitud que fue tomada como soberbia. “Conducen Angel y Laurita. Puede no gustarte. Lo entiendo. No agarras el laburo y punto #Cantando2020”, sugirió Yanina.

“Te banco fuerte @laufer4 . No dejes q nadie te falte el respeto”, sumó la rubia desde su cuenta de Twitter y agregó: “Yo laburo en donde el conductor es Angel. Y lo respeto”.

Para cerrar la cuestión, Latorre agregó sobre la actitud de su compañero: “Me gusta que a Angel todo le chupa un huevo #Cantando2020”

LEER TAMBIÉN: La chicana de Jorge Rial a Moria Casán tras su posible renuncia al "Cantando 2020"