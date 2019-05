Yanina Latorre a Agustina Kämpfer: "¿Cómo pagas todo lo que tenés con tu sueldo de panelista?"

Yanina Latorre y Agustina Kämpfer sumó un nuevo capítulo este viernes cuando la "angelita" cargó con dureza contra la periodista haciendo hincapié en las denuncias que existen en su contra. El enfrentamiento entresumó un nuevo capítulo este viernes cuando lacargó con dureza contra la periodista haciendo hincapié en las denuncias que existen en su contra.





"Yo le quiero decir a esta chica que a mí no me garpa hablar de ella, a mí me da vergüenza hablar de ella", comenzó diciendo la panelista en comenzó diciendo la panelista en Los Ángeles de la Mañana





La integrante de Polino Auténtico continuó diciendo "yo fui víctima, soy honesta, soy decente. No me meto en el barro y menos con minas acusadas de delitos como vos. No mentí en una sola palabra, me basé en las declaraciones de Di Lello y del juez Lijo, desconfían de vos".

"Tenés problemas porque tus gastos no se condicen con tus ingresos. Tenés problemas porque no podés justificar cómo pagaste el Audi, cómo pagás el seguro y cómo pagás la patente. La gente por ahí no sabe lo que valen esas cosas, pero vos con tu sueldito de panelista, no podés pagar ni en pedo pagar ni una patente patente ni un seguro del auto que tenés de alta gama, ni la casa que tenés. Tú heladera es más cara que el sueldo que ganás. Tengo las fotos de tu casa, porque a vos tu entorno tampoco te quiere", le dijo.





En la misma línea, Yanina, aseguró: "Ayer me llamó el país para contarme de tu vida, me contaron con todos los que te acostaste, con los profesores, todo lo que hacías para trepar".





"Me gustaría que me expliques, y que le expliques a todo el país, cómo carajo pagás todo lo que tenés y de dónde lo sacaste. Estás en todas las causas de (Amado) Boudou por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, lo vuelvo a decir. ¿Vos estás bien de la cabeza?, ¿quién te está difamando?", manifestó.





Para cerrar, Latorre, apuntó contra Kämpfer afirmando: "¿No te da vergüenza ser tan cínica? A mí me daría vergüenza sentarme en un canal de televisión y hablar de la gente con lo que afanaron, loca. Devolvenos la guita, yo pago mis impuestos. Soy loca, contestataria, pero decente".