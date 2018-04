Ya olvidÃ³ al Kun AgÃ¼ero: Karina La Princesita, Â¿con nuevo amor?

"Cuando una mujer, decide olvidar, no hay nada en la tierra que le haga cambiar", le pone voz Karina La Princesita a una de sus canciones.

Separada de Sergio "Kun" Ag眉ero hace unos meses, la cantante tropical sigui贸 su camino y los senderos del destino la condujeron, aparentemente, a un nuevo amor.

Seg煤n comentaron en el ciclo "Infama", Am茅ricaTV", la int茅rprete estar铆a saliendo con un abogado.

"Este material lo tengo hace 48 horas, no lo quise dar pero este material ha trascendido. Llame a Karina La Princesita para que me diera mas datos y no pude comunicarme", lanz贸 Luis Ventura.