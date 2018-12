En la última semana, otra denuncia pública por abuso de poder asomó en los medios luego del quiebre que produjo la acción colectiva y judicial de Thelma Fardin.





Ximena Rijel, que en 2013 realizó una participación especial en "Dulce Amor" con el personaje de Marilyn. En Quique Estevanez de ejercer abuso de poder y Quien habló ahora es, que en 2013 realizó una participación especial encon el personaje de Marilyn. En Facebook , Rijel acusó ade ejercer abuso de poder y acoso a cambio de dar trabajo.





"Cuando trabaje en Dulce amor haciendo de una ex novia de Sebastián Estevanez, habiendo empezado a grabar y teniendo otros libros en mi mano, me citaron para que tuviera una reunión con Enrique Estevanez y en esa reunión como yo no le seguí el juego, me dijo que mi participación terminaba", relató.





"Si Darthes tenía tanto poder como actor como para sacar a una actriz de una novela, ¿por qué no hablan del productor de esa novela? De Enrique Estevanez. Todos sabemos cómo se manejaba, qué le pedía a las actrices para darle un papel. Lo bueno de que se hable de estas cosas es que a algunos, se les terminó la impunidad", apuntó. Luego mencionó a Juan Darthés apuntó.

Embed Cuando vi la denuncia de Thelma, sentí mucha angustia, tristeza. Hace varios años tuve una experiencia desagradable con... Publicada por Ximena Rijel en Miércoles, 19 de diciembre de 2018







Rijel dijo que también fue víctima de un representante y que luego de estos dos episodios todo le costó más trabajo.





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Rijel reafirmó sus dichos y adelantó que llevará el caso a la Justicia: "Yo hice un posteo en Facebook, quería que sepa, para que las cosas cambien, como lo dije en mi posteo. Pero dado a que él desmiente lo que yo digo, voy a hacerlo por la vía legal".





"No miento y no voy a permitir que se dude de lo que digo. No soy mediática y no es mi sueño serlo. Lo que escribí fue porque espero que de una vez por todas las condiciones de trabajo cambien y que la impunidad de algunos se termine", remarcó.





Por último, aclaró: "Sé que salió Sebastián (Estevanez) a hablar, no lo pude ver, entiendo que salga a defender al padre, pero quiero correr a él de esto. No tengo más que cosas buenas que decir de él".