Ximena Capristo reveló qué le respondió Gustavo Conti a su propuesta de “abrir la pareja”

Ximena Capristo y Gustavo Conti están juntos hace 20 años. La pareja comenzó a salir tras conocerse en la casa de Gran Hermano y nunca más se separaron. Juntos son padres de un hijo.

Ximena participó del “Muro infernal”, Telefe y le confesó a Marley una picante propuesta que le hizo a su marido.

"Le propuse tener a Gustavo una pareja abierta", contó la panelista de “Confrontados”, El Nueve, "¿Tipo poliamor, como Flor (Peña)?", consultó Marley. Entonces, Ximena continúo: "Claro, pero cada uno por su lado y hay que contarse todo. A mi me parece que está bueno abrir la pareja, después de casi 20 años de relación".

Marley, que no salía de su asombro, preguntó por la respuesta del actor. "Él me dijo que no. Me dijo 'buscate a otro. Agarrá tus cosas y andate, yo me quedo en casa con el nene'", reveló Ximena. “Así que me quedé con las ganas. Ah, y me dijo 'vos tenés ganas de buscarte a algún jovencito'", agregó entre risas.

