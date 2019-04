Ximena Capristo a Cinthia Fernández: "Me mencionaste en un tema vintage, la próxima no hables al pedo de mí"

Cinthia Fernández y Ximena Capristo se dijeron de todo en las redes sociales durante la noche de martes. se dijeron de todo en las redes sociales durante la noche de martes.





Matías Defederico aseguró en "Los Ángeles de la mañana" que fue bajada de una obra de Gerardo Sofovich por pedido de Florencia de la V y dijo que algunas colegas, como Capristo, no hablaban del tema por ser amigas de la actriz. Fue después de que la ex deaseguró enque fue bajada de una obra depor pedido de Fy dijo que algunas colegas, como, no hablaban del tema por ser amigas de la actriz.

Ximena no tardó en reaccionar en su cuenta de Twitter y terminó en una pelea con Cinthia muy picante.





"No entiendo por qué @cinthifernandez dijo hoy en @LosAngeles_ok que yo tenía miedo en hablar del tema @Flordelav. Hablar por hablar sin saber. Mentir por mentir. Qué lástima que Gerardo (Sofovich) no está presente para poner a cada uno en su lugar", salió enseguida al cruce Capristo.

"Miedo no dije. ¡Escuchá la nota! Dije que eras amiga, que no creo que aportes algo positivo hacia lo que conté, porque al ser amiga ibas a ser neutral. Escuchá bien. No necesito que Gerardo esté, me paso a mí. Y también sabés que tengo mucho código". retrucó Fernández.





"¡¿Amiga mía?! No, ¡ni ahí! Ella no es amiga de nadie... Me mencionaste a mí, @cinthifernandez, en un tema vintage, ¡¿y decís que tengo miedo?! Eso es lo que no entiendo. Por qué debería tener miedo. ¡Si yo no tengo nada para ocultar!", insistió la mujer de Gustavo Conti.





Y Cinthia contestó: "yo sí, reina, puedo hablar sin enojo y riéndome, como ahora. Me divierte mucho tu periferia en el tema. Tranquila, no te dije narco u otra cosa, te dije que eras amiga como un montón que mencione. ¡No hay fuego para que salte tu chispa tan rápido! Besote".





"¡No tiene sentido nada de esto! La próxima no hables al pedo de mí, como lo hiciste de un montón de gente. Decir que yo no hablo porque tengo miedo es un estupidez tuya. Evite ese tipo de comentarios, 'compa'", cerró furiosa La Negra.





