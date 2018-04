Ximena Capristo se encontraba amamantando a su hijo Félix en la casa del Tigre donde vive, y decidió sacarse una foto frente al espejo y subirla a su Instagram. El domingo por la noche,se encontraba amamantando a su hijoen la casa del Tigre donde vive, y decidió sacarse una foto frente al espejo y subirla a su





Pero no faltaron los seguidores que le dijeron que esa imagen estaba "fuera de lugar" y que era "innecesaria".

PrimiciasYa habló con ella y remarcó que no ve nada malo en el posteo: "Me siento divina, diez puntos. No pude leer todo, sí leí algunos comentarios buenos y otros que me parecieron fuera de lugar. Esto es libre, detrás de una cuenta uno comenta lo que tiene ganas".

"Para mí es habitual darle la teta al nene parada, a él le gusta que lo baile, que lo mueva. No le gusta tomar la teta como la mayoría de los niños que lo hace sentado. Él se come un bife con puré y después toma la teta. Su teta es más de amor, necesidad de apego".

Y agregó: "No me parece una foto obscena bajo ningún punto de vista. Me pareció una imagen re linda y por eso la posteé. No todo el mundo te quiere, algunos te critican y otros no... No estaba desnuda, no se ve nada. La gente a veces no tiene nada que hacer y se mete en el terreno de otras personas".





"Uno postea y es obvio que te van a criticar o a tirar flores. Tuve la decisión de mostrar la foto y listo. No pensé tanto, es una foto más de todas las que subo. No le busqué si podía generar una molestia o no. Todas las mujeres saben que dar la teta es un acto de mucho amor", cerró la morocha y exparticipante de Gustavo Conti, su pareja y padre del niño. , cerró la morocha y exparticipante de Gran Hermano , donde conoció asu pareja y padre del niño.