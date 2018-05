¿Wanda y Zaira Nara tendrán un hermanito? "Andrés me intentó callar para que no se le pudra todo"

Andrés Nara no tiene buena relación con sus hijas. Y si esto se comprueba, terminaría rompiendo los lazos con Zaira y Wanda. Desde que se separó de la madre de las chicas,no tiene buena relación con sus hijas. Y si esto se comprueba, terminaría rompiendo los lazos con





"Él está desaparecido. Me tiene bloqueada, hace 15 días que quiero hablar con él y hablamos a través de un amigo de él", contó la joven a PrimiciasYa.com.





"Él lo va a desmentir terriblemente porque se le pudre todo con las hijas y se le corta la plata", resaltó Florencia. Además, dijo que Nara le debe dinero, y le aseguró que le va a armar un "quilombo".

Florencia también señaló que su ex es un hombre violento y que la idea de ser padres fue consensuada por ambos. "Él me intentó callar para seguir recibiendo plata y que no se le pudra todo. Le perdoné muchas cosas, amenazas, golpes... pero ahora se terminó, no le tengo miedo".





La tranquilidad parece no ser sinónimo de la familia Nara y esta vez no se trata de Wanda ni Zaira la que protagonizan el escándalo. ¿Qué dirá Andrés?