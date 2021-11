Wanda Nara, con Susana Giménez: lo que no se vio al aire

La botinera, Wanda Nara, rompió el silencio en una nota con Susana Giménez tras su crisis con Mauro Icardi, pero hubo material que no salió.

Wanda Nara eligió hablar de su crisis con Mauro Icardi en un programa especial con Susana Giménez.

"Creo en la palabra y sé dar vuelta la página. Mauro me dijo que hubo un encuentro con La China y me dijo que no pasó nada entre ellos", afirmó la empresaria en la charla con la diva.

El programa especial duró menos de un hora y, según anticipó la conductora, se podrá ver completo en la plataforma Paramount+.

¿Qué es lo que no se vio al aire? Un paseo de Wanda con Susana por las calles de París arriba de un auto Lamborghini Huracán, una visita a un pequeño parque de diversiones junto a los hijos de la botinera y otra parte de la charla íntima.

Según trascendió, en ese contenido que se verá por Paramount+, Mauro hará un pedido de disculpas frente a cámara.

Y, además, se podrán ver más imágenes de la estadía de Susana en París. Para ver la entrevista completa habrá que esperar hasta el 30 de noviembre, el día elegido para el estreno en dicha plataforma.

El rating de Susana Giménez con Wanda Nara

Susana Giménez logró lo nota del año. La conductora consiguió la palabra más buscada, la de Wanda Nara.

La botinera fue parte de un programa especial con la diva, donde revivió cómo atravesó su crisis con Mauro Icardi.

A las 21:23, cuando Wanda contó que Mauro que confirmó que se encontró con La China, el rating del especial en Telefe tocó un pico de 15 puntos ganando ampliamente en la franja: Los 8 escalones del millón (El Trece) estaba en 8 puntos.