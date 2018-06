Wanda Nara se mostró en contra de la legalización del aborto y bancó a Amalia Granata

Amalia Granata, quien esta semana fue despedida del ciclo de Todas las tardes, tras un mensaje que publicó en Twitter y que fuera utilizado por la emisora, como excusa para desvincularla del mencionado envío tras la argumentación de que "como compañía no compartíamos las formas ni el momento en que lo hizo", según expresó el Gerente de Contenidos Diego Toni, en el ciclo radial Por si las Moscas. El tema de la despenalización del aborto volvió a la picota de la mano dequien esta semana fue despedida del ciclo de El Nueve , tras un mensaje que publicó eny que fuera utilizado por la emisora, como excusa para desvincularla del mencionado envío tras la argumentación de que, según expresó el Gerente de Contenidos, en el ciclo radial Por si las Moscas.

Por otra parte, Granata, quien estuvo este jueves en Pamela a la tarde, explicó que "asociaron (los directivos de El Nueve) el tweet con la muerte de una de las hijas de las trillizas, pero el tweet no fue dirigido a nadie. Fue para concientizar sobre el cáncer de mama".

Pero hoy, en medio de este escándalo, Wanda Nara opinó en contra de la Ley por la despenalización del aborto y apoyó a la periodista.

"Cuanta Razón tiene AMALIA GRANATA. El derecho nuestro termina donde inicia a latir otra vida dentro nuestro, con todo el derecho del mundo a VIVIR! prevención, adopción, y responsabilidad. No solo por un embarazo no deseado, también por las enfermedades q vienen por no cuidarse", expresó la mediática desde su cuenta de Twitter.

