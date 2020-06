Wanda Nara: "Quieren hacer una serie de mi vida; hay aspectos muy picantes sin revelar"

A Wanda Nara le ofrecieron tener su propia serie, como Luis Miguel y otras grandes figuras internacionales. Tras haber cerrado el contrato -en 50 millones de euros- de su marido Mauro Icardi con el Paris Saint-Germain, se prepara para su "nueva vida" en París, "aunque no dejaremos nuestras tres casas de Italia", asegura ella.

¿Como atraviesa la cuarentena en Italia? La empresaria reconoce que se relajó un poco con los cuidados de su imagen, ya que no está trabajando en la televisión, sino dedicada al cuidado de sus hijos: "Tengo épocas en que me paso del peso y otras de exigencia laboral. Hoy en cuarentena elijo vivir con las raíces crecidas, al natural, haciendo respirar al pelo (...). Cuando estoy en casa nada me importa, porque tengo a un hombre que se enamoró de quien soy, no de una foto de Instagram".

LEER MÁS Wanda Nara: “Mauro es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente"

También se refirió a las críticas que suele recibir en las redes sociales: "Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando al hockey me rompí el tabique hacia adentro en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas por no poder respirar bien", indicó. "No sólo hay fotos que demuestran lo que digo, sino que además en qué momento pude haberlo hecho", añadió.

Por último, reveló que Netflix y HBO le propusieron contar su vida en una serie. Sobre el proyecto le dijo a Revista Gente: "Si la serie comienza desde mi niñez, tendría que atacarnos otra pandemia para poder verla (risas). Esta semana deberíamos comenzar a bocetarla. Yo estaría involucrada en el equipo de producción, para aportar condimento a las situaciones, porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar. Según me dijeron, una parte se rodaría en Argentina y casi todo lo demás en Europa. Y no me preguntes quién podría interpretarme, porque aún no lo imagino".

LEER MÁS Sigue la guerra: el gesto en las redes de Ivana Icardi contra Wanda Nara