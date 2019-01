Wanda Nara mostró la cola en Instagram: ¿Foto retocada?

Wanda Nara, subió una foto en bikini en donde se puede observar su figura. Tras las polémicas que surgieron la semana pasada por una imagen que circuló en la que se le notaba celulitis, la rubia subió esta postal en la que posa muy sexy.

"Don't criticize what you can't understand" (No critiques lo que no puedes entender) escribió en la descripción de la imagen para acompañar la publicación.

Por supuesto, la mediática rubia recibió algunos aplausos y, como siempre, las críticas de los que, según ella... no la entienden.

¿Estará retocada la foto?