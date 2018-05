Wanda Nara: "Me molesta cuando a Mauro lo subestiman y dicen que no va a la Selección por la mujer"

Wanda Nara se sienta bastante frustrada y no es para menos. Su marido, Sampaoli para integrar la se sienta bastante frustrada y no es para menos. Su marido, Mauro Icardi , no fue convocado porpara integrar la Selección Argentina de cara al Mundial 2018 que se disputará en Rusia a pesar de que, según ella, el muchacho se lo merece.

Este martes, en diálogo con el ciclo radial Perros de la Calle, la rubia rompió el silencio y habló de este tema en particular: "Yo ya lo sabía, pero él tenía esperanzas. Es una injusticia porque él se lo merece", arrancó a decir.

"No sé qué más tenía que hacer para representarnos. Es el capitán del Inter hace tres años y con todas las letras. Adentro y fuera de la cancha", explicó. Y agregó, cuando le preguntaron si había motivos "extrafutbolíosticos": "Prefiero reservarme esas cosas... Me da tranquilidad saber que Mauro es el futuro 9 de la Selección y de Sampaoli. Quizás el momento no era ahora. Mauro espera con tranquilidad que llegue su momento".

Por otro lado, la manager de Icardi explicó: "Mauro no está dolido, él es muy tranquilo. Está seguro de que más adelante va a llegar su momento. Se juntó dos o tres veces con Jorge y Mauro le dijo 'si no podés hacer nada por mí, no te preocupes: cuando me necesites, voy a estar'. Jorge lo sabe y le dijo 'como persona no tengo nada para decir de vos'. Se dijeron cosas muy duras para la imagen de Mauro".

"Me molesta cuando a Mauro lo subestiman y dicen que no va (a la Selección) por la mujer, por esto o por lo otro. Me parece una locura cuando estamos hablando de un jugador buscado por los tres mejores equipos del mundo", concluyó enojada Wanda Nara.

Escuchá el audio!

