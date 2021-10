Wanda Nara y Mauro Icardi regresaron juntos a París: detalles explosivos

Wanda Nara decidió regresar a París junto con Mauro Icardi en el avión privado, luego de que la mediática descubriera el picante intercambio de chats de su esposo con la China Suárez y se fuera a Milán para poner distancia entre ambos.

El futbolista la fue a buscar a esa ciudad del norte de Italia, donde tienen un departamento, para pedirle que lo perdonara y regresara con él. En Los Ángeles de la Mañana contaron que, si bien aceptó volver a París con sus hijas, todavía sigue separada del jugador.

“Ayer contamos todo lo que contamos, por supuesto que todo es cierto, es verdad que por eso están todos tan ‘alteraditos’. Pero ayer Wanda por la tarde viajó de vuelta a París con Mauro en el mismo avión”, arrancó diciendo Ángel de Brito.

“Ayer Wanda volvió con Mauro en el avión privado a París, fueron juntos, porque el problema es que, además del vínculo que tienen matrimonial, tienen un vínculo laboral, porque Wanda es realmente la representante legal, y ella también tiene un contrato…”, indicó Yanina Latorre.

“Ahora vamos a hablar del fútbol, pero ellos volvieron en ese avión juntos”, la interrumpió Ángel. “Porque si no volvía ella, él no volvía. Él está ‘empecinadito’ en que si ella no va con él, o no vuelve, renuncia”, contó Yanina.

“La pregunta es: ¿están separados, están juntos nuevamente, se reconciliaron?”, quiso saber el conductor. “No se reconciliaron y siguen separados. Pero son padres, socios”, contestó la angelita.

Luego, de Brito le consultó si Wanda e Icardi siguen viviendo en el mismo departamento en París. “Están todavía en la misma casa, volvieron a París, la casa es enorme, no comparten el cuarto. Wanda está que se la llevan los demonios”, detalló Latorre.

“Tienen kilómetros de distancia en la casa”, ironizó de Brito. “Y él tiene el tupé de amenazarla con que deja de trabajar. Y el problema es que ella tiene la firma puesta, es una obligación, a ella le pueden hacer un juicio”, concluyó Yanina.