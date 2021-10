Wanda Nara y Mauro Icardi: aseguran que el futbolista le venía pidiendo desde hace unos meses el divorcio a la rubia

En medio del escándalo con la China Suárez, Maite Peñoñori contó este viernes en LAM que Mauro Icardi había intentado separarse en varias oportunidades de Wanda Nara.

“Ayer hablé con alguien del círculo chico de Wanda y Mauro. Ella está que no contesta ni los mensajes de sus amigas, un hermetismo total, pero me cuentan que desde hace un tiempo él le decía a sus íntimos que quería separarse a toda costa y que Wanda no lo dejaba”, señaló la periodista luego que Yanina Latorre contara que la empresaria hoy está lejos de la reconciliación.

Luego Maite agregó: “Desde hace un tiempo que pedía el divorcio porque estaban mal, pero Wanda no reconoce eso ni a sus entorno más cercano”. “Cuando se juntaban, sus amigas no entendía cómo él decía eso y ella aseguraba que estaban bien”, señaló Peñoñori.

Tras la reacción de incredulidad de Ángel De Brito y las demás panelistas, la panelista indicó: “Mauro le contaba a sus amigos con quiénes estaba chateando y hablándose porque se asumía separado”.

“No mencionó a la China pero sí a otras famosas, que no me dieron los nombres. Él decía que quería que Wanda firmara el divorcio hace un tiempo, pero ella estaba negada”, cerró la angelita, y Andrea Taboada remarcó: “Es lo más parecido a lo que pasó con Pampita y Benjamín Vicuña”.