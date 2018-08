Wanda Nara, en contra del aborto: "¿Quién tiene el poder para decidir matar un corazón que ya empezó a latir"

Wanda Nara es otra de las famosas en contra de Ley por la despenalización del aborto. Junto a otras personalidades de la farándula,es otra de las famosas en contra de Ley por la despenalización del aborto.

Este miércoles, en medio del debate en el Senado, la rubia volvió a plantarse con respecto al delicado tema. Por su puesto, fue criticada por los pañuelos verdes.

"¿Quién tiene el poder para decidir matar un ???? que ya empezó a latir? #CuidemosLasDosVidas", disparó Wanda.

Pero el siguiente tuit fue el que enfureció a muchos de sus seguidores: "En los casos que realmente se debe dar un ABORTO, la legalización ya está dada!!!", publicó la mujer de Mauro Icardi, haciendo referencia a la interrupción de un embarazo en caso -por ejemplo- de una violación.

"La persona gestante, Wanda", respondió otra seguidora. "¡Debería pensarlo antes por un 'error' no puede pagar un ser inocente con su vida!", retrucó Wanda.

"Si no querés abortar no abortés. Dedicate a tener hijos vos que tenés como mantenerlos. No decidas x las demás", le cuestionó otra mujer.

Otro usuario le solicitó: "Cuando decís "en los casos que realmente se debe dar"...sería tu opinión o una imposición? En caso de ser opinión, formulala mejor y en caso de ser imposición avísanos así no reclamamos más cosas que te puedan llegar a molestar".

"Querida Wanda, abrí la boca para hacer con lo que te hiciste famosa, no hables de esto porque no podrías entender jamás a la gente que elige abortar", le apuntó otra seguidora.

"Mejor hagamos una Ley que se llame Ley Wanda Nara y vos decís pulgar arriba o abajo cuando si o cuando no un aborto", le dijo otra.

Embed

Embed Quién tiene el poder para decidir matar un que ya empezó a latir ... — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 8 de agosto de 2018

Embed Dios, q mentes cerradas. No hay caso, en este mundo la gente es cada vez más boluda — Milagros Da Costa (@1000_agros) 8 de agosto de 2018

Embed Quien tiene el poder para decidir sobre mi cuerpo? — la niña del clítoris️ (@MerlinaBianco) 8 de agosto de 2018

Embed La persona gestante, Wanda. — Leticia (@nousarenunca) 8 de agosto de 2018