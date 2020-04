Wanda Nara reveló el verdadero motivo por el que en medio de la pandemia viajó de París a Italia con sus hijos

La pandemia de coronavirus genera mucha preocupación en el mundo entero. Muchos países, como el nuestro, optaron por una cuarentena obligatoria para lograr frenar los contagios y controlar la enfermedad hasta que se encuentre la cura.

Uno de los países más golpeados por este virus es Italia que ya suma la lamentable cifra de 18279 muertos. En medio de estos datos, se supo que Wanda Nara junto a toda su familia decidieron dejar París para instalarse en la casa que tienen en el Lago de Como.

LEER TAMBIÉN: Wanda Nara a Maxi López, tras decir que su hijo tuvo fiebre: "Es mentira; usa a los chicos"

Al enterarse de esto, Maxi López -el padre de Valentino, Constantino, Benedicto, los tres hijos varones de la empresaria- puso el grito en el cielo, le reclamó haberlos puesto en peligro y hasta pidió la tenencia.

Pero la mujer de Mauro Icardi no le dio lugar y desde su cuenta de Instagram muestra lo bien que están los pequeños junto a Francesca e Isabella, las dos niñas que tiene con el jugador del PSG.

Ahora, en una entrevista con una revista italiana “Chi" Wanda se animó a contar la verdad detrás del viaje.

“Me acusó de traer a los niños de París a Italia, en el corazón de la pandemia. Pero Maxi sabe muy bien dónde vivimos: no estoy en Como, sino en un pueblo cerca de Como, donde hay muy pocos casos. Y aquí está mi casa, mientras que en París tuve que dejar la que estaba en alquiler porque el contrato expiró. También decidimos regresar consultando con el pediatra”, contó la rubia,

"Si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí", reveló.

"También podría haberme tomado un vuelo privado para regresar a Argentina, pero en lugar de eso tomamos dos camionetas desde París, la mía y la de Mauro, dividimos a los niños e hicimos 750 kilómetros, nueve horas y media de viaje, cantando mil millones de canciones sin parar. Era más arriesgado ir a Argentina”, explicó.