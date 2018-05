Mauro Icardi al Mundial de Rusia 2018. Después de su catarata de mensajes desde las redes sociales, Wanda Nara rompió el silencio y habló de la no convocatoria de su maridoal

"Perros de la Calle" (Metro), la pareja del jugador y capitán del Inter de Italia se refirió al director técnico de la Selección, Jorge Sampaoli. En una entrevista con el programa radial, la pareja del jugador y capitán delse refirió al director técnico de la Selección,

"Mauro es una persona con el perfil recontra bajo, es recontra humilde. Él si quiere en el Inter puede levantar un dedo y despedir a gente o meter gente. Por eso de la Selección eligió no hablar. Él quería estar por sus méritos y no por dar una nota. Tiene todo para estar, por su edad y por su rendimiento. Se juntó un par de veces con Sampaoli y le dijo lo que pensaba. Yo ya sabía que era difícil que pudiera estar y Mauro también lo sabía. Pero la esperanza de estar en la lista la teníamos hasta el final", reveló la rubia.

"Mi tranquilidad es que Mauro es el futuro 9 de la Selección y es el 9 de Jorge Sampaoli. Tal vez no sea ahora el momento, pero él espera con tranquilidad que llegue la chance. Hay cosas que no tienen explicación. Hoy lo que está pasando con Mauro es una injusticia, él se merece estar", añadió la también manager del futbolista.

Embed El sueño del pibe Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el May 20, 2018 at 11:51 PDT



Y contó detalles de las charlas que tuvieron Icardi y Sampaoli hace un tiempo: "Mauro es muy tranquilo. Está seguro que más adelante va a llegar su momento. Mauro habló con Jorge y le dijo 'si no podés hacer nada por mí, no te preocupes, cuando me necesites yo voy a estar'. Esas fueron las palabras de Mauro. Y sé que lo que destaca siempre Jorge es lo que mucha gente pone en duda de Mauro. Jorge le dijo 'como persona no tengo nada que decir de vos'. La verdad es que yo ya sabía que no iba a estar en la lista. Quizá Mauro tenía más esperanza".

Embed After myself, there is nothing else... Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el May 19, 2018 at 2:33 PDT



"Yo hablé con Jorge, como hablo con un montón de directivos. Porque se decían cosas muy duras que afectaban la imagen de Mauro. Jorge fue muy sincero conmigo y yo creo mucho en él. Soy la primera argentina que cree en él. Yo sabía lo que iba a pasar. Lo que hablamos queda entre nosotros. Yo lo único que sé es que Mauro es el futuro 9 de la Selección Argentina y se lo merece, ya llegará su momento. Lamentablemente, esta vez Jorge no lo pudo meter", finalizó Nara.