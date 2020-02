Wanda Nara con barbijo en el aeropuerto por el Coronavirus

Wanda Nara mostró en las redes sociales cómo se protege del Coronavirus en el aeropuerto.

La modelo viaja por Europa constantemente para cumplir con sus obligaciones y acompañar a su marido Mauro Icardi, que juega en el PSG de Francia.

Es por esto que la rubia reveló la medida que tomó para no contagiarse del virus que se originó en China y que ya afectó a miles de personas en el mundo.

“Yo no conseguí de comprar porque están agotados. Me regalaron un barbijo una vendedora del aeropuerto que me dijo: ‘vos viajas mucho’ y me regaló uno sin usar que tenía”, contó Nara en una historia.

Mirá.