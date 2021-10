Wanda Nara y un audio que estremece: "Estoy viviendo un infierno"

"Me separé", fue la frase que lanzó Wanda Nara el fin de semana. Y así comenzó el primer capítulo de una novela interminable. La rubia anunció su divorcio y deslizó que Mauro Icardi le había sido infiel.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram. De inmediato, todas las miradas se dirigieron a La China Suárez, que está en Europa, donde comenzó filmar una película.

Este miércoles, Yanina Latorre contó en LAM que recibió un audio de Wanda Nara, que describe cómo está la rubia en medio de esta crisis.

"¡Está llorando desesperada! Está enojada. Llora por todas las cosas que le llegan. Me dice que periodistas que la critican, que dicen que ella le hace subir fotos a Mauro en Instagram. Quiere que quede claro que ella no le hace subir nada", comentó la panelista.

Yanina advirtió que le prometió a Wanda que no iba a pasar el audio al aire, pero que la autorizó a contar algunos detalles del contenido del mismo. "Me dijo 'estoy viviendo un infierno", reveló.

"El textual de ella es: 'Él me traicionó, yo con él no puedo...' Dice que 'es muy poco lo que se sabe' y que sabe lo que va a mostrar la China (para defenderse). El dolor de ella es que ella tenía vínculo con Eugenia", agregó la angelita.

Además, Yanina le mostró a Ángel de Brito una captura que Wanda le envió de los chats tenía con La China. "Tengo la foto de un chat de la China diciéndole a Wanda: 'Me hace mal, tu hija es la perfección... me morí de amor con las fotos, Isabella y Fran, no podés tener hijos tan lindos'".

"Se lo puso en WhatsApp. Es una cínica, discúlpenme. Y se está equivocando porque a veces es mejor pedir perdón. Wanda tiene audios de la China criticando a Pampita y hablando de temas familiares. Esto va destapar una olla y va a ser tremendo", sentenció.