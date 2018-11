Wanda escrachó a Icardi con una foto tremenda

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está dotada de un buen sentido del humor y los tortolitos suelen gastarse bromas que luego, con el tiempo, intentan superar.

Luego de que el futbolista publicara fotos de la rubia bañándose y ella le retrucara con imágenes de él tomando sol completamente desnudo, la mediática decidió que la guerra podía continuar.

Ahora, Wanda, publicó, en Instagram, una imagen de su amado, tomándose los genitales en pleno partido del Inter.

Por supuesto, la frase que acompaña la extraña postal, tiene su cuota de humor hot: "What are you doing my hot baby??" ("¿Qué estás haciendo, mi bebé hot?"). ¡Tremendo!

Mirá!