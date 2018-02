Walter Quiroz: "Martín Ortega es un amor para siempre, es como de mi familia"

Walter Quiroz en referencia a su relación sentimental con Martín Ortega, uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar. En los últimos días, llamaron la atención las declaraciones del actoren referencia a su relación sentimental conuno de los hijos de





PrimiciasYa pudo contactarse con el actor de la obra "Como el culo" y esto declaró: "Es muy gracioso el tema, con Julieta decimos que es vintage. Ese amor es para siempre, él es mi familia"





"Cuando voy a Miami, me junto con Julieta. Estuvo conmigo pasando el Año Nuevo y ahora va a venir nuevamente. Me lo preguntaron y yo respondí. Suelo ser discreto con mi vida privada, nunca me preguntaron. Lo nuestro es para siempre y sin compromiso formal, el compromiso es día a día", reveló Quiroz.





Parar cerrar, Walter contó cómo es su presente laboral en el espectáculo teatral: "Paso rapidísimo pero muy contento, funcionaba muy bien en Buenos Aires y muy bien acá en MDQ. Lo venimos construyendo hace dos años. Le estamos dando fin a la gira, hacemos Semana Santa en MDQ, después volvemos a Bs As y hacemos gira por Uruguay, quizá Paraguay, volvemos y empezamos a ensayar una comedia del mismo equipo creativo que se llama 'Chorros', somos los mismos que hacemos este espectáculo".