Walter Queijeiro, polémico: "No me gusta que enseñen la diversidad de género en las escuelas"

Entrevistado por Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada, Walter Queijeiro, Walter Queijeiro habló de la identidad de género, se opuso a la legalización de la marihuana, contó un momento de tensión que vivió con el marido de Florencia de la V y hasta opinó del casamiento de Pampita.

"A mí me gusta Susana Giménez. Una de las críticas que le hicieron fue por el tema de Mariana Nannis, ella no es una gran entrevistadora, tiene errores, pero tiene algo que traspasa la pantalla y llega a la gente", expresó Walter en el principio de la charla cuando le preguntaron sobre la polémica de Susana y los pobres.

LEER TAMBIÉN: ¿Quién es este famoso periodista y político que instagrameó su foto de chico mientras jugaba al pool?

Queijeiro no tiene medias tintas; por un lado se pronuncia a favor de la despenalización del aborto pero se opone rotundamente a la enseñanza sobre la diversidad de género en las escuelas.

"La escuela pública tiene que tener otras prioridades. Me gustaría ver cuál es el contenido que le dan. Votaría que haya escuelas que den ESI y otras no para que los padres puedan optar", expresó y agregó: "No me gusta que enseñen las diversas orientaciones sexuales en la primaria. Antes estaban los gabinetes psicológicos: cuando había un problema la directora intervenía. Tiene que haber una reglamentación porque nadie sabe lo que estudian los chicos en las escuelas públicas".

Cuando Jaitt le preguntó con quién no se sentaría a comer, Walter afirmó: "Una vez tuve un problema con el marido de Flor de la V que me desafió a pelear. Fue en 2012. Por algo que dije en AM, Una vez me invitaron al programa que tiene en Magazine y le dije al productor que ella mucho no me quiere, me dijo ‘no pasa nada’ y no me llamaron más".

Pese que de aquel episodio pasaron 8 añps, el periodista sigue pensando exactamente lo mismo de la conductora: "Tiene documento y la ley la considera mujer pero biológicamente es un hombre. Si tiene una medicación, le van a tener que dar la medicación correspondiente a la de un hombre".

En el ping pong por el que transitó el ex candidato a Intendente en el partido de Quilmes dijo: "Estoy en contra de la legalización de la marihuana. Fumar un cigarrillo de tabaco está mal, todo lo que se fuma hace mal. Los médicos dicen que la marihuana hace peor. Es un gran problema: una cosa son los que plantan macetitas en Armenia y Serrano en Palermo Hollywood y otro los que lo hacen en La Matanza. En La Matanza no tienen plata y se les acaba la marihuana; fuman paco".