Walter Nelson contó la fuerte historia de su perro Rocky: "Hacía cuatro kilómetros para comer"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Embed Se perdió mi perro Rocky en La Agronomía, x favor si lo encuentran tiene el número de celular para avisar en el cuello, 15 3 075 2157 gracias !!! X favor color negro y marroncito — Walter Nelson Meloni (@WalterNelson50) 24 de abril de 2018 Embed Ya encontraron a Rocky, mi perro hermoso . Gracias a la paseadora q lo encontró en la Agronomía. Menos mal!!! — Walter Nelson Meloni (@WalterNelson50) 24 de abril de 2018



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista de Radio La Red AM 910, quien comentó sobre lo sucedido. e contactó en exclusiva con el periodista de, quien comentó sobre lo sucedido.

walter nelson 1.jpg



"Fue un momento complicado. Yo quiero muchísimo a los perros y mi familia también. Se le perdió al paseador en Agronomía, se descuidó y se le escapó. Pero por suerte es muy inteligente porque salió y se fue a la puerta de mi casa. Ahí lo encontró una paseadora y como vio que tenía en el collar el número de teléfono llamó a mi mujer", explicó Walter.





"Duró quince minutos, media hora, fueron momentos complicados. Me avisó mi mujer cuando estaba en la radio", agregó el periodista deportivo.





Y sobre la historia particular de su amado perro, contó: "Le puse Rocky por Rocky Balboa, es un perro que me trajeron de un refugio de Pilar. Siempre los perros que tengo son de la calle, igual que mi hijo e hija".





"Dormía en cartones en la calle, con mucho esfuerzo. Cuando me lo trajeron, me contaba esa persona que se hacía cuatro kilómetros para comer en un supermercado. Le puse Rocky por mi locura por el boxeo y me pareció que era un nombre apropiado por todo lo que hacía", finalizó el especialista en boxeo.