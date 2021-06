Vulgar video de Alex Caniggia contra Telefe y "MasterChef Celebrity"

Mientras Alex Caniggia era descalificado de Masterchef Celebrity, el mediático hizo una transmisión en vivo por su canal de Twitch donde dio un adelanto de lo que más tarde iba a poner en stories de Instagram pero en un tono bastante vulgar.

“Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”, siguió. “Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!”, dijo en su canal durante la transmisión en vivo.

“Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro”, siguió, mientras miraba todo el programa con sus seguidores de la red social. “Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi… y renuncié”. Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno”, arrojó.

Sin embargo, en horas de la tarde comenzó a subir algunas stories a su cuenta de Instagram donde el tono contra Telefe y Masterchef Celebrity fue mucho más vulgar del que siempre usa.

"¿Qué dicen que me eliminaron? ¡Esta me eliminaron! Renuncié. ¡Esta voy a cocinar, no cocino más! Hora me toco la pij... los huevos, me hinché las pelotas, el Xela se hinchó las pelotas", dijo.