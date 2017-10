¿Vuelven? Viaje relámpago de Karina para reencontrarse con el Kun

Kun Agüero, Karina La Princesita Tejeda intentó mantener el perfil bajo y no dar detalles de su ruptura. Desde que confirmó su separación con elintentó mantener el perfil bajo y no dar detalles de su ruptura.





Sin embargo, parece que la historia con el futbolista no terminó y, según información exclusiva a la que accedió CARAS, la cantante viajó a Londres para encontrarse con él.





Al parecer, la relación no llegó a su final y la pareja podría darse una segunda oportunidad.





Ni bien trascendió la noticia de su separación, La Princesita dio su versión e intentó no profundizar en los motivos.

karina kun aguero.jpg



"Tengo mucho respeto. No voy tocar el tema, ni acá ni en ningún lado, porque me siento con derecho, porque siempre cuidé la relación. Además, no tengo absolutamente nada malo para decir, ni algún rencor o algo como para aprovechar y salir... La gente por ahí piensa que estoy enojada, y no lo estoy", dijo en la última entrevista para Morfi, todos a la mesa.





"Me parece que hay que tener respeto por las personas que uno quiere. Por eso yo lo tengo por él. No voy a decir nada. Tampoco me estoy guardando algo, no tengo nada para decir de él. Podría estar simulando acá que estoy bien, y en casa estar enojada", concluyó.

kun-aguero-karina.jpg



Recordemos que semanas atrás fue vinculada con el actor y cantante Lucas Velasco algo que fue desmentido de inmediato por parte de la cantante en charla con este portal.





"No es cierto, no tengo nada con el más que una relación laboral por una participación que hizo en mi show del Luna Park el sábado pasado. Después no existe nada más", manifestó la Princesita.

"Ni idea de dónde salió todo esto. Pero de mi entorno no porque estoy lejos de querer estar metida en estas cosas".

kun aguero karina.jpg