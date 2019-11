¿Vuelve a "Intrusos" un integrante del panel con historia y fuerza en 2020?

“Intrusos” celebrará en 2020 su temporada número 20 en la pantalla de América. Está confirmado que el programa seguirá al aire con su conductor histórico, Jorge Rial, y se busca la posibilidad de generar algunos cambios en el panel.

Uno de los nombres que sonó para su regreso es el de Marina Calabró, quien actualmente está en El Trece en el programa “El Diario de Mariana”.

LEER TAMBIÉN: Tras ser operado, Jorge Rial se contactó con sus seguidores desde el Sanatorio

Recordemos que Marina desembarcó en el programa de Rial después de haber sido una pata fuerte de “Infama” durante la conducción de Santiago del Moro.

En el panel de “Intrusos” estuvo durante cuatro años y fue una de las figuras periodísticas más destacadas. Luego abandonó el envío para hacer pie en El Trece junto a Mariana Fabbiani con la idea de hablar un poco de espectáculos y política ya que ella se recibió en la carrera de ciencias políticas.

LEER TAMBIÉN: Marina Calabró dura con Mirtha Legrand: "¿Con qué objeto hacer el daño? Es egocentrismo llano"

Primiciasya.com habló con ella ante el trascendido de su posible vuelta y ella confió: “Estoy en un momento de incertidumbre laboral porque DDM el 30 de diciembre y uno se pone un poco ansioso a esta altura del año. Gracias a Dios para mi sorpresa hubo unos llamados y propuestas de programas hermosos y de gente amiga. De gente que no conozco, ha habido alguna propuesta o llamado. Pero también es cierto que no me junté con nadie, no me senté a tomar un café y arreglar condiciones con nadie”.

Y agregó: “Hasta ahora todo es bastante informal pero es momento de generar reuniones y generar. Hay que meditarlo con la almohada, con mi marido, con la gente que me quiere, empezar a tomar decisiones y proyectar el 2020. En ese proceso estoy y ojalá lleguen lindas propuestas. No me gusta decir específicamente qué porque después cuando tomás una decisión después parece que desprecias al otro. Acá hay que conciliar horarios con mi trabajo en la radio. Pensar donde uno se proyecta más cómodo, con más entusiasmo, no tiene que ver nada más que con eso. No me gusta decir quiénes me llamaron. No me parece elegante. Por eso no puedo serles más clara”.