"La Voz Argentina": Soledad Pastorutti piropeó a un participante y Lali Espósito la cruzó

Anoche durante las última batalla de "La Voz Argentina", en Telefe, Lali Espósito y Soledad Pastorutti se encandilaron con un participante de otro team.

"Tiene marido la Sole, yo no eh", disparó Espósito. Así es que después del revuelo armado días pasados por los celos de Jeremías Audoglio, el marido de La Sole, al cuestionarle el vestuario elegido para el reality musical del canal de las pelotitas, ahora la cantante de Arequito fue por más y le dedicó un tremendo piropo a uno de los participantes que batallaba en el team de Mau y Ricky.

Nico y Octavio interpretaron 'Somebody to love', de Queen. Y cuando el tocó el turno a Soledad Pastorutti para dar su opinión, antes que los hermanitos Montaner decidiesen quién seguía en carrera, disparó sin importarle su estado civil ”Debo confesar que Octavio me genera una atracción fatal, lo confieso públicamente. Su manera de moverse, de mover esos rulos, de cantar, no sé qué pero hay algo ahí”.

Casi como un acto reflejo Ricky Montaner apuntó “Ya ganaste Octavio, ya te puedes ir a tu casa feliz. Hermoso piropo”. Algo que Pastorutti ratificó sin ninguna clase de pruritos: “Sí, es un piropo”. Ese fue el momento en que intervino la otra jurado femenina, Lali Espósito, disparando irónica “Tiene marido la Sole, yo no eh. Yo tiro la caña”.

Pero la respuesta de la folclorista fue más que oportuna. “Lalí, no está prohibido mirar”, aseguró Soledad generando la complicidad de todos. Con piropo o sin piropo, lo cierto es que Octavio ganó la batalla y pasó a la siguiente etapa de los Knockouts que comienza esta noche.