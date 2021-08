"La Voz Argentina": Mau Montaner reveló haber tenido relación con una participante

Aunque "La Voz Argentina" (Telefe) se ha convertido en un gran éxito, esto no significa que esté libre de polémicas. En la noche del viernes, un miembro del jurado confesó haber tenido relación con una participante del certamen.

Todo comenzó cuando Mau Montaner decidió contar la verdad antes que una foto de Instagram lo delatara. "Yo no sé si tú te acuerdas de mí, pero yo me acuerdo de tí", comenzó diciendo el hijo de Ricardo Montaner.

"Nosotros nos conocimos una vez en la costa argentina. Y te quería decir que te felicito mucho porque en ese momento, creo que fue tu madre quien me dijo que cantabas. No sabes la felicidad que me dio verte aquí parada", añadió.

Sorprendida, Sol Llobet dijo: "No puedo creer que te acuerdes de eso. Mi mamá trabajaba para ese balneario, y dijeron que venían ustedes y pude cantar una canción. Yo tendría doce años".

Lo sucedido al aire generó rápidamente repercusiones en las redes sociales. A muchos les extrañó que el recuerdo del jurado no haya aparecido antes, durante las audiciones a ciegas, donde no se hizo referencia al episodio. También llama la atención que el artista, luego de doce años, pudo reconocer a la mujer de 24 años que estaba frente a él.

Finalmente, Sol no fue elegida, ni tampoco pedida por algunos de los otros equipos, así que se quedó eliminada del programa.

