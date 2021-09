La Voz Argentina: Lali Espósito se despidió con un emotivo mensaje

En la previa de la final de La Voz Argentina, Lali Espósito publicó un mensaje en las redes para contar cómo vivió su paso por el certamen, felicitar a los talentos que estuvieron en su equipo y agradecer el apoyo del público.

La intérprete de "Soy", entre otros hits, subió una imagen en el set de la competencia a su cuenta de Instagram y la acompañó con una profunda reflexión.

"Me cuesta expresar en palabras lo que fue para mi hacer este programa, pero lo intentaré. La Voz Argentina no hizo más que reafirmar el sentido de mi vida. Que esta experiencia haya llegado en este momento del mundo y me permita entrar en sus casas todos los días para hacerlos desconectar, conectar, reírse y emocionarse, fue algo único", comenzó diciendo la estrella pop.

En el posteo, Lali mencionó que fueron meses de muchísimo trabajo. "¡Ufff... no saben lo que fue mi vida este tiempo! Trabajé sin parar. Dormí muy muy poco. Tuve mucha movida emocional. Fui del estudio de música hacia el set de rodaje de mi nueva serie y directo al canal a prepararme para este show... ¡y la satisfacción que siento es enorme!", añadió.

La cantante también se refirió a su rol como coach. "Sumar un pequeño grano de arena en la vida profesional y personal de cada talento que pasó por este programa fue mi objetivo", resaltó.

Lali destacó que ser jurado de La Voz Argentina fue haber cumplido uno de sus sueños. "Gracias a cada persona que me aceptó y me dejó formar parte de su vida cotidiana desde la tele. Crecí en este canal. Voy por esos pasillos y me veo chiquita, soñando con ser 'una estrella'.... Y estar hoy ocupando esta silla... es un sueño (más) cumplido en mi camino artístico", remarcó.

Finalmente, la estrella pop le dedicó unas palabras a sus compañeros. "Gracias compañeros: Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky y Marley, ¡los quiero! ¡Hemos hecho juntos algo enorme! Voy a extrañar mucho todo, pero nos seguiremos encontrando. ¡Se viene música nueva! ¡Se vienen cosas increíbles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguante La Voz Argentina! ¡Orgullosa del Team Lali!", sentenció.