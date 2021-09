La Voz Argentina: Francisco Benítez se convirtió en el gran ganador de la tercera edición

En la noche del domingo, Francisco Benítez se coronó como el gran ganador de la tercera edición de La Voz Argentina.

Primero, Marley anunció que Ezequiel Pedraza, del team de Ricardo Montaner, había quedado en el cuarto lugar entre los finalistas con el 13,4 por ciento de los votos del público: “Quiero agradecerle a Ricardo por darme la confianza para llegar a esta altura, a la gente de Río Cuarto, a mi familia y los que no están. Esto es un sueño”, indicó el cordobés.

El tercer puesto quedó en manos de Nicolás Olmedo, el joven oriundo de Misiones y del team de Lali Espósito, con el 14,4 por ciento de los votos: “No puedo más de felicidad, no siento que haya perdido nada estando acá. Lo único que puedo hacer es agradecer”, manifestó con emoción.

Finalmente, la definición quedó entre los dos preferidos por el público: Luz Gaggi, que representaba al team de Mau y Ricky, y Francisco Benítez del team Soledad.

Pero la cantante de 19 años de La Plata quedó en segundo lugar con el 27,9% de los votos y Francisco se consagró campeón ya que obtuvo el 44,3%.

"Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes que estuvieron en el escenario. Yo no me considero un ganador. Todos los que estuvimos acá, todos fuimos ganadores. Se lo quiero dedicar a mi familia y a todos los que me apoyaron", afirmó Benítez.