En un vivo con Miley Cyrus, Selena Gómez confesó que padece trastorno bipolar

Miley Cyrus inauguró una sección de entrevistas en vivo en su cuenta en Instagram y en una profunda charla con Selena Gómez se supo algo desconocido hasta el momento.

Durante la charla, Selena sorprendió a su colega al revelar que fue diagnosticada con trastorno bipolar.

“Recientemente fui a uno de los mejores hospitales mentales en Norteamérica, el hospital McClean, y después de muchos años de pasar por muchas cosas distintas me di cuenta de que soy bipolar”, contó Gómez a Cyrus.

Y amplió: “Tener más conocimiento me ayuda y no me asusta saberlo. Creo que mucha gente se asusta. Lo he visto, incluso con gente de mi familia”.

En este marco de intimidad, recordó una vieja historia: “Cuando era chica le tenía miedo a las tormentas eléctricas, y mi madre me compró libros sobre tormentas eléctricas así podía saber más al respecto y no iba a tener más miedos. Y eso funcionó por completo. Es algo que me ayuda muchas veces”.

La charla se extendió por casi media hora y allí Gómez confesó que padece bipolaridad para sorpresa de los miles que vieron la transmisión en vivo.

El video con parte de la extensa charla entre las dos.