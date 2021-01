Así vivió Claudia Villafañe la final de "MasterChef Celebrity" con Dalma y Gianinna: "Juntas y a la par"

Claudia Villafañe disfrutó del último programa de "MasterChef Celebrity" (Telefe) en su casa y abrazada a sus hijas Dalma y Gianinna.

En Instagram, la flamante ganadora del ciclo publicó una foto que la muestra de espaldas junto a sus hijas; sentadas en el piso y viendo la proyección de la gran final en una de las paredes de su casa.

"Siempre así, juntas y a la par. Las amo con todo mi corazón", señaló Claudia en el posteo.

"La Tata" recibió en todo momento el incondicional apoyo de Dalma y Gianinna Maradona, quienes participaron del último programa y aparecieron en público por primera vez desde que murió Diego Maradona.

"Falta gente que me gustaría que esté acá. Mi nieto Benja que se fue a ver a su papá, mi mamá que no está bien de salud, mi nieta Roma que el papá no quiere que aparezca en público. El papá de mis hijas que no está", señaló Claudia, emocionada, tras consagrarse como la gran ganadora.

