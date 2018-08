Viviana Toledo: "No tuve intención de golpearla, fue un accidente y se están metiendo con mi familia"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Viviana Toledo, periodista de Canal 9, fue a cubrir la salida de Cristina Kirchner del edificio de Recoleta donde vive, antes de la declaración indagatoria de la ex mandataria en Comodoro Py.





En medio de la gran presencia de la prensa, se vio como un micrófono impactó en la cabeza de la ex presidenta.





PrimiciasYa.com se contactó con Toledo quien expresó que a raíz de eso recibió amenazas en las redes sociales para ella y su familia.

"Fue como se vio en las imágenes. La salida de la ex presidenta fue desprolija como habitualmente lo eso. Salió con los custodios y queríamos ver si hablaba. Los custodios nos sacaban los micrófonos. En eso, la golpearon a Cristina en la cabeza. Yo no sabía que la habían goleado a ella. Todos estábamos ahí y fue tumultuoso", relató la periodista.





"Después me entero lo que pasó, yo ni sabía que había recibido el golpe. Desde ese momento empezaron a buscarme en mi Facebook y redes sociales y comenzaron a escracharme y a decirme cosas cada vez más subidas de tono", profundizó.







"Hace dos días que me están volviendo loca, ya cuando se meten con la familia y con mis hijos me repercute de otra manera. La estoy pasando mal porque fue injusto. No tuve ninguna intención de golpearla, fue un accidente".





"Fue un accidente, no hubo mala intención. Que entiendan que estaba trabajando y siempre la respeté. Hace 25 años que trabajo en esto y 16 que estoy en la calle como cronista y siempre fue muy respetuosa con los funcionarios y la gente en la calle", finalizó la colega.