Viviana Saccone se separó de Santiago García Rosa

Viviana Saccone se separó del actor Santiago García Rosa, a quien le llevaba 25 años de diferencia. La relación duró cuatro años. se separó del actor, a quien le llevaba 25 años de diferencia. La relación duró cuatro años.





"Es un prejuicio machista considerar un escándalo que yo sea mayor que Santiago, es machismo en su estado más puro. Cuando la situación es opuesta, no es un tema. No genera ningún interés, solo es un detalle menor", dijo la actriz a revista Para Ti.





Y luego reveló el final de la relación: "Igual, voy a decirte algo y será lo único que diga al respecto: me separé de Santiago. Ya no estamos juntos".





Y sobre los prejuicios sobre esa diferencia de edad, apuntó: "La verdad es que yo no la sufrí para nada. Difícil puede ser para el que no se lo banca, para el que lo vive como una desgracia. A mí hay algo que me ayudó mucho a ignorar la mirada ajena: nací en un pueblo con menos de 3 mil habitantes. ¿Viste que dicen 'pueblo chico, infierno grande'? Es una gran verdad. El día que aprendés a no depender y a ni siquiera tener en cuenta la opinión de los otros, deja de afectarte y podés vivir en paz".





"Me importa la opinión de mis hijas. La opinión de las personas que quiero y me quieren es fundamental para mí. Pero con ellos no hubo ningún problema; es más, todos aceptaron a Santiago de inmediato", agregó.