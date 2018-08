Viviana Canosa y su reconciliación con Alejandro Borensztein: "Esto no es por Martina, es por nosotros"

Viviana Canosa regresó a los brazos de Alejandro Borensztein y hoy, la relación entre ambos, está mejor que nunca. Tras cinco meses de estar separada,regresó a los brazos dey hoy, la relación entre ambos, está mejor que nunca.

Este jueves, la conductora mantuvo un breve dialogó con Los ángeles de la mañana y habló de la excelente noticia.

"Hay amor, está todo más que bien, somos muy felices y no quiero dar detalles porque me lo quiero guardar para mí. Pero lo conté porque ya soy una mina grande para andar escondiéndome cuando me trae o me lleva de la radio, me da un poco de vergüenza ajena".

"Nosotros estuvimos siempre juntos porque la familia es la familia. Esto no es por Martina, es por nosotros. Estuvimos siempre juntos por Martina, pero porque además el amor nunca se había terminado", agregó.

"A veces el amor no alcanza y las relaciones se modifican, pero como el amor está y es más fuerte que nunca, decidimos volver y somos muy felices", concluyó Vivi. ¡Genial!

Embed





Embed Cuñadas!!!!!!❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Viviana (@vivianacanosaok) el 30 de Jul de 2018 a las 3:29 PDT

Embed AMOR! Una publicación compartida por Viviana (@vivianacanosaok) el 31 de Jul de 2018 a las 5:35 PDT