Viviana Canosa, otra vez enojada con Jorge Rial: La prueba de la nueva pelea

Durante el inicio de la cuarentena, Viviana Canosa salió al aire en "Intrusos" y después de muchos años de enemistad tuvo un acercamiento con Jorge Rial.

Los conductores fueron compañeros en el inicio de "Intrusos" (hace 20 años) y luego se enfrentaron en el género de espectáculos cuando ella estaba al frente de "Los profesionales".

El tiempo fue sanando heridas y esa entrevista parecía ser el inicio de la reconciliación.

Sin embargo, Canosa se volvió a enojar con Rial y prueba de ello es lo que contó hoy Rodrigo Lussich en "Los Escandalones": "Viviana Canosa bloqueó a Jorge Rial", dijo el periodista y mostró la prueba.

El bloqueo se dio días después de que Jorge la haya criticado por lo que hizo en su programa al tomar dióxido de cloro.

"Lo que parece un chiste pasó en el programa que conduce Viviana Canosa. Ella, y me adelanto a decir que para mí no es una asesina como se quiso instalar en las redes sociales el fin de semana, no es responsable de la muerte, pero sí creo que es responsable de un mensaje provocador. Porque una cosa es equivocarte en una información, porque creés en algo, pero si viene un profesional y te dice 'no es así'. Tenés que decir 'me equivoqué'", dijo el periodista de América.

Y agregó: "Esta imagen es la que jode. Una cosa es equivocarte porque creés en eso, pero en esto, en donde todos somos ignorantes… Porque Canosa no es ninguna tonta. Yo laburé con ella. Lo que ella hizo fue provocar. Quizás porque se siente cómoda en el lugar de encabezar mediáticamente la nueva derecha argentina, que no está mal. Lo que está mal es decir 'yo tomo esto'. Y murió un chico por tomar dióxido de carbono. Está claro que los primeros responsables son los padres, ni hay que ligarlo directamente con el tema de Canosa, porque no es que tomó porque la vieron a Canosa, pero hay ignorancia y lo de ella fue una provocación".

