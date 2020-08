Viviana Canosa sigue provocando y ahora apuntó contra los infectólogos: "Abandonen la tele y..."

Viviana Canosa decidió armar una nueva grieta y beber en vivo dióxido de cloro en su ciclo “Nada persona”, El Nueve.

Desde entonces casi que no se habla de otra cosa y hubo quienes la apoyaron, como Andrés Calamaro que aseguró que él también bebe eso, pero los profesionales en infectología pidieron al resto de la población que no lo hiciera pues es una sustancia tóxica.

"Dejen de quitarnos la paz, infectólogos mediáticos. Abandonen la tele y estudien... Ya pasaron 5 meses. Contagien confianza...", escribió la periodista en sus redes al ver todo el señalamiento que causó que, incluso, ante ser tomado como una irresponsabilidad por su trabajo en los medios, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), analiza una sanción.

"No vivan de acuerdo a la información que reciban. Averigüen, investiguen. No sean manipulados. Tu vida cambia cuando perdés el miedo y despertás. Los barcos grandes salen en las tormentas fuertes", volvió a escribir Canosa que asegura que ese brebaje la ayuda a no contagiarse de coronavirus.

"Que las creencias no limiten tu vida. El conocimiento da poder. Conocé el tuyo", pidió la periodista invitando a revelarse a sus seguidores tras ser muy cuestionada por tomar algo sin aval científico.

