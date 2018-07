Viviana Canosa se reconcilió con Alejandro Borensztein

Tan solo 5 meses duraron separados Viviana Canosa y Alejandro Borensztein. En marzo pasado, la animadora confirmaba la separación con el analista político del diario Clarín. Por ese entonces, Viviana se animó a contar algunos motivos.

"Me divorcié. Esa es la verdad. Hasta ahora lo mantuve en silencio porque me parece que era una cosa muy personal, de nuestra familia. Pero está todo perfecto, en re buenos términos. Ahora todo lo que le agregan a eso son cosas que no comparto, pero sé cómo son las reglas del juego", aseguraba por entonces.

Lo cierto es que la relación siempre fue muy buena entre ambos. La propia Canosa contaba al aire en su programa radial que llevaban juntos a su hija Martina al colegia y que se veían bastante.

Cierto es que hace pocas horas Viviana posteó una foto junto a Marina Borensztein y la acompañó con la palabra "cuñadas". Ante esto, Primiciasya.com pudo confirmar con Canosa que efectivamente está reconciliada con Alejandro.

Cuñadas!!!!!!❤️❤️❤️





El presente personal es acompañado del profesional ya que la conductora desembarcó nuevamente en la radio en el programa "Vivi en la radio", acompañada por Pablo Montagna en espectáculos y Martín Amestoy en deportes.

El ciclo se emite por LA990 donde además ya están Nancy Pazos, Luis Majul, Fernando Niembro, Adrián Puente y otros.

Minutos después de confirmarse la noticia, Viviana posteó la primera foto de la reconciliación junto a Alejandro:

AMOR!

¡Son tiempos felices para Viviana y nos alegramos por ello! ¡Ahora resta verla nuevamente en la televisión que la extraña y mucho!