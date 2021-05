Viviana Canosa tras el regreso de Marcelo Tinelli: "Lo que vimos es que el poder los llena de impunidad"

En momentos en que se encontraba realizando una entrevista con ex asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, Viviana Canosa opinó sobre la apertura de Showmatch y afirmó: "Lo que vimos de (Marcelo) Tinelli anoche es que el poder los llena de impunidad".

En ese sentido, la conductora de A24 señaló que "eran 200 personas en un estudio de televisión, con la impunidad que te da el ‘tengo el poder y no importa absolutamente nada el protocolo’” y sentenció: "Claramente, Argentina tiene una doble vara y doble moral".

“Estábamos viendo la guerra narco en Lugano y la contradicción. Por un lado, tenés a Adolfo con el barbijo discutiendo y enfrentándose a la policía y los narcos y anoche debutaba Tinelli. Eran 200 personas en un estudio de televisión, con la impunidad que te da el ‘tengo el poder y no importa absolutamente nada el protocolo’”, afirmó Canosa al referirse a los cientos de vecinos del barrio Padre Mugica que se congregaron para protestar y reclamar mayor seguridad y el inicio de un nuevo ciclo del famoso conductor.

"La gente empieza a ver que tenés a un Tinelli que debuta en la tele y ¡qué bueno que le dé trabajo a un montón de gente y que haga 50 mil puntos de rating! Porque lo que no queremos es que se dedique a la política. Ya fundió un club y tiene cheques sin fondo, imaginate lo que puede llegar a ser si un tipo como él es político. Le deseamos años enteros en la televisión, que le dé laburo a la gente y que haga 30 o 50 puntos de rating así no se mete en política”, añadió.

En ese sentido, Canosa destacó la contradicción entre lo que ocurre entre los vecinos de Lugano y lo que ocurrió en un estudio de televisión: "Vos ves a Adolfo defendiéndose de los narcos porque lo metieron a su hermano, sin una ministra de Seguridad, enfrentándose a la policía solo y con un barbijo y un conductor, con 200 personas en un estudio".

"Insisto que no es en contra de él porque me encanta que le dé laburo a la gente; pero no puede ser que vivamos en un país con semejante bipolaridad, defendiendo delincuentes. Nos dicen la Cuidadanía, como es la promoción, que ni siquiera te toques la cara con la mano, como si te pudieras tocar la cara con otra parte de tu cuerpo. Te tratan como estúpido", se quejó la conductora.