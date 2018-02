Viviana Canosa: "Me volví más empática que nunca, crecí"

Viviana Canosa publicó un extenso texto en publicó un extenso texto en Instagram haciendo una reflexión interna y balance personal sobre su 2017.





Aquí las palabras de la conductora:





"¡¡¡Se termina el 2017!!! Para mí un gran año. Distinto, de puro aprendizaje... Potencié mis fortalezas, logré cambios, admiré a muchas personas que me enriquecieron el alma, atraje hacia mi fuerza interior, traje hacia mí lo que anhelaba... todo muy simple eh, pero profundo. Me volví más empática que nunca, crecí.





Administré de manera más saludable situaciones difíciles que atravesé, crisis existenciales que tuvieron recompensa. Entendí que el orgullo y la estima son diferentes. No reacciono, solté la ira, no me enojo seguido, me valoro.





Sané etapas, me hago responsable de mis actos. Me di permisos para ser feliz, encontré mi libertad interior. ¡¡Madure!! Atesoré buenas actitudes de los demás, cercanos o no. Resolví cosas pendientes. Dejé el a largo plazo. Voy más despacio por la vida. Estoy contenta, sonrío más.





Los impulsos te hacen perder, estoy más reflexiva, calma. ¡¡Estoy más agradecida que nunca!! A todo y por todo. Tengo vínculos más sólidos. Digo lo que siento, lo suelto. Logré mirarme por dentro. Me descubrí, redescubrí.





Nada se consigue con una vara mágica. En mi caso mucho trabajo para vivir esta apasionante aventura... la vida, mi vida. ¡Seguir creciendo!





Les deseo un año lleno de cambios positivos, me deseo lo mismo. ¡¡Llamemos a algo nuevo!! Comprometerse con los otros, disfrutar el estado de alegría, felicidad, puro gozo, libres de prejuicios. Sean muy felices. Los quiero... chau 2017 y muchas gracias por todo".