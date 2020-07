Viviana Canosa le tiró alcohol en gel a Aníbal Fernández: mirá el video

Al finalizar la entrevista, la conductora de "Nada personal" le hizo una broma que al parecer al político no le cayó para nada bien.

Sobre el cierre del programa “Nada Personal”, Viviana Canosa le arrojó a su invitado, Aníbal Fernández, nada más y nada menos que alcohol en gel.

En dicha ocasión, la conductora de El Nueve definió al ex jefe de Gabinete como “un peronista muy intenso” y le hizo una broma que al parecer a Fernández no le cayó en gracia.

"Un peronista muy intenso. No necesito que ninguna feminista me defienda, yo me defiendo sola", indico Canosa.

Acto seguido, pidió para la despedida, a modo de cortina, la canción "La Bestia Pop", de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, al tiempo que le consultó al referente del kirchnerismo si podía ponerle alcohol en gel.

Ante la negativa, y como una humorada, la periodista apretó la botella del producto sanitizante, salpicándolo sobre la cara y su vestimenta. ¡Mirá el video!

