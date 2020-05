Viviana Canosa: "El feminismo a veces incluye a algunas y excluye a otras"

Viviana Canosa habló en "Intrusos", América, tras la polémica que se generó con las integrantes del colectivo de actrices luego de sus manifestaciones al aire de la semana pasada.

"Darthés está preso en no sé donde, violador, no sé qué, bien guardado está. Ahora acaban de salir un montón de violadores y asesinos y las feministas viejo, no tengo la más puta idea dónde están. Cuando nos conviene nos queda cómodo, ahora cuando hay que meterse con el poder...", lanzó muy enojada la conductora de "Nada personal", El Nueve, en medio de una entrevista.

"Me sigue pareciendo injusto que liberen asesinos y violadores y en el medio de la charla con Luis Juez ahí salió: dónde están las feministas", dijo la conductora al respecto.

"Fue una cosa de mujer, mina, hermana, madre. ¿Alguien está hablando de Alperovich? Y no lo digo por ellas, lo digo en general", siguió.

Y agregó: "Siempre asusta meterse con el poder, a mí no me da miedo meterme con el poder. A veces me pasa con el feminismo que incluye a algunas y excluye a otras".

"A mí me pueden decir lo que quieran, todo es libre de opinar lo que quiera. La parte que no me pareció y me hizo ruido fue el callate la boca", fundamentó Viviana.

Y cerró: "Cuando hablo no lo hago con un pañuelo celeste, lo hago como Viviana Canosa. Yo actué de buena fe como una ciudadana más que me dio mucha rabia que liberen esta gente".