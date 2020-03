Canosa, dura por el viaje del conductor: "Si hay un albañil o Tinelli le van a dar el respirador a Marcelo"

Viviana Canosa le envió un mensaje vía Twitter a Jorge Rial que sorprendió a más de uno en la tarde de viernes.

"Gracias @rialjorge no me siento tan SOLA, también muchas veces han pedido mi cabeza. Lo de @cuervotinelli es una Vergüenza. Anoche lo dije en @canal9oficial", indicó la conductora.

El conductor de "Intrusos", América, estaba hablando al aire del Coronavirus y cómo reaccionaron los famosos.

LEER MÁS: Marcelo Tinelli y su cuarentena en Esquel: "Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998"

El conductor de "ShowMatch" decidió viajar a Esquel para pasar la cuarentena allí, lugar al que llegó mediante un vuelo privado.

LEER MÁS: Marcelo Tinelli cumplió su promesa e inauguró el primer pozo de agua para la comunidad wichi

Canosa salió al aire luego en el ciclo que conduce Rial y amplió luego de su fuerte tuit: "El tuit que subí recién fue porque escuché lo que decías y más allá de nuestras diferencias está bueno que dos personas populares como nosotros digamos que lo que está haciendo Marcelo Tinelli es una vergüenza".

"Como dirigente que es de este gobierno, que reconoce lo que la gente está pasando, la verdad que a mí me indignó lo que hizo. Es un momento para hacer gestos y todo el tiempo decimos que no son vacaciones, hay que dar el ejemplo. Y él no vive en un monoambiente", argumentó.

Y amplió muy angustiada: "Nosotros que tenemos un medio de comunicación está bueno que digamos que es una vergüenza lo que hizo. Esto es una guerra y nadie se da cuenta. No es contra él, mirémonos a los ojos y hay mucha gente que la está pasando mal. ¿En qué mesa del hambre te sentás flaco? Es indignante. Seamos solidarios, no digamos una cosa y hagamos otra".

"Marcelo es un dirigente, no me dan ganas de caretearla. Creen que ellos son intocables y no hay nada intocable. Empecemos con los gestos a sacar la impunidad de este país. Marcelo tiene que aprender que no está bueno lo que hizo. Lo digo porque me duele cómo está Argentina", puntualizó.