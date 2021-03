Viviana Canosa habló sobre el tono de su voz: "Dicen que beboteo pero..."

Viviana Canosa fue entrevista el viernes por Jey Mammon en "Los Mammones", América, y dejó varios títulos picantes.

"Tengo prohibido levantarme de cu.. y que mi hija se levante de cu.. No banco la gente que dice: a la mañana no me hables. Me levanto de buen humor y a Martina le inculco eso también", aclaró la conductora de "Viviana con vos", A24.

Y aseguró sobre cómo cuida su imagen: "Me baño tres veces por día. Para mí el olor en el pelo, la piel y el cuerpo es fundamental. Me gustan que huelan rico".

En tanto, aclaró sobre su manera de hablar: "Dicen que beboteo pero en realidad yo tengo la voz muy gastada. A una determinada hablo así porque no doy más. ¿Sabés hace cuánto no beboteo? Uso mucho la voz durante todo el día por eso la tengo como cansada".

Y precisó sobre su rol en el periodismo político: "Hace siete años que hago periodismo político. En general desde que hago esas entrevistas siempre la paso muy bien. Yo me estudio todo lo que puedo del personaje pero después me dejo llevar en la charla. Tampoco entrevisto a la gente que me cae muy mal".

