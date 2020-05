Viviana Canosa contra el feminismo: "Las mujeres siguen abortando, le digo a todo el grupo feminista"

Durante una entrevista con Luis Juez (Diputado), Viviana Canosa, conductora de "Nada Personal", El Nueve, se mostró molesta por la liberación de presos, por la falta de acción del feminismo y por la posibilidad de que vuelva el fútbol en plena pandemia del coronavirus.

“El aborto hasta un tiempo era de lo único de lo que se hablaba. No había otro tema más que el aborto, el pañuelo verde todo el día en la tele. Ahora es la pandemia y después será el fútbol. Vamos viendo”, expresó en charla con el cordobés.

Y enfatizó: “Las mujeres siguen abortando, le digo a todo el grupo feminista y pañuelo verde. Siguen abortando y no veo a ninguna que esté saliendo. O sea, en el medio de la pandemia tenemos voz y voto para seguir insistiendo sobre temas que hay que seguir resolviendo, si uno los cree”.

Recordemos que Canosa fue la conductora del acto llevado a cabo durante 2018 en las sesiones en el Congreso por la despenalización del aborto. La animadora ofició de oradora en el grupo provida.

“Juan Darthés está preso en no sé dónde, le decían ‘violador’ y no sé qué, bien guardado está. Ahora acaban de salir un montón de violadores y asesinos y las feministas, viejo, no tengo la más put… idea de dónde están”, agregó enojada.

Y sobre el final de su catarsis, Canosa apuntó a las distracciones que podría usar el gobierno para calmar a la sociedad.

“Cuando nos conviene, nos queda cómodo. Ahora cuando hay que meterse con el poder ya si te da un poco de miedo, quedate en tu casa. Pero hablemos de fútbol que hay que entretener así a las masas”, expresó, y finalizó: “Ya a esta altura no me importa nada, pero con la verdad”.

